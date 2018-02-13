Самая красивая семейная пара Олимпиады принесла России третью медаль
Новости России. Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст, которую включили в программу нынешних игр впервые.
В матче за третье место российский дуэт встретился со сборной Норвегии. Результат встречи – 8:4. Эта награда стала третьей в медальном зачете сборной и первой олимпийской медалью России в кёрлинге.
Имя олимпийских чемпионов станет известно 13 февраля. За титул борются кёрлингисты из Швейцарии и Канады.
Фото: instagram.com/a_nastasia92
Российский дуэт мировые СМИ называют одной из самых красивых пар Олимпиады в Пхёнчхане.
Для ребят число 13 стало судьбоносным и счастливым. Анастасия родилась 13 декабря, 13 июня 2017 года пара сыграла свадьбу. 13 февраля спортсмены завоевали бронзовую награду на Играх.
Спортсмены часто рассказывают в интервью, каково семейной паре вместе заниматься одним делом.
Александр Крушельницкий (в интервью ОКР):
Когда мы ругаемся, то играем плохо. Когда все хорошо, то все супер.
Также Александр рассказал, что это и физически, и эмоционально тяжелее играть в паре. «Приходится уступать друг другу».
Фото: instagram.com/a_nastasia92
Брызгалова и Крушельницкий поженились летом 2017 года.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил спортсменов с призовым местом на Играх.
Фото: instagram.com/a_nastasia92
Дмитрий Губерниев (орфография и пунктуация автора сохранены):
Это не спасатели Малибу!!! Не мистер и миссис Смит!!! И не Джеймс Бонд с девушкой!!! Это русские!!!! Самая красивая и роскошная пара мирового спорта!!! Бронзовые призёры олимпийского турнира по керлингу Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий!!! Молодцы!!! Третья награда нашей страны на играх в Корее!!!! Молодые, Красивые!!!! Настоящие!!!! Визитная карточка российского спорта!!!! Обожаю!!!! Поздравляю!!!!!
Правила кёрлинга – здесь подробнее.
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