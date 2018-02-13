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Самая красивая семейная пара Олимпиады принесла России третью медаль

13 февраля 2018 09:41
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Новости России. Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст, которую включили в программу нынешних игр впервые.

В матче за третье место российский дуэт встретился со сборной Норвегии. Результат встречи – 8:4. Эта награда стала третьей в медальном зачете сборной и первой олимпийской медалью России в кёрлинге.

Имя олимпийских чемпионов станет известно 13 февраля. За титул борются кёрлингисты из Швейцарии и Канады.

Самая красивая семейная пара Олимпиады принесла России третью медаль -1

Фото: instagram.com/a_nastasia92  

Российский дуэт мировые СМИ называют одной из самых красивых пар Олимпиады в Пхёнчхане. 

Для ребят число 13 стало судьбоносным и счастливым. Анастасия родилась 13 декабря, 13 июня 2017 года пара сыграла свадьбу. 13 февраля спортсмены завоевали бронзовую награду на Играх.

Спортсмены часто рассказывают в интервью, каково семейной паре вместе заниматься одним делом. 

Александр Крушельницкий (в интервью ОКР): 
Когда мы ругаемся, то играем плохо. Когда все хорошо, то все супер. 

Также Александр рассказал, что это и физически, и эмоционально тяжелее играть в паре. «Приходится уступать друг другу». 

Самая красивая семейная пара Олимпиады принесла России третью медаль -4

Фото: instagram.com/a_nastasia92 

Брызгалова и Крушельницкий поженились летом 2017 года. 

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил спортсменов с призовым местом на Играх.  

Самая красивая семейная пара Олимпиады принесла России третью медаль -7

Фото: instagram.com/a_nastasia92  

Дмитрий Губерниев (орфография и пунктуация автора сохранены): 
Это не спасатели Малибу!!! Не мистер и миссис Смит!!! И не Джеймс Бонд с девушкой!!! Это русские!!!! Самая красивая и роскошная пара мирового спорта!!! Бронзовые призёры олимпийского турнира по керлингу Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий!!! Молодцы!!! Третья награда нашей страны на играх в Корее!!!! Молодые, Красивые!!!! Настоящие!!!! Визитная карточка российского спорта!!!! Обожаю!!!! Поздравляю!!!!! 

Правила кёрлинга – здесь подробнее

Поддержать супругу на Олимпиаду поехал и восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален.  

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален 

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Александр Крушельницкий # Анастасия Брызгалова

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