Самая красивая семейная пара Олимпиады принесла России третью медаль

Новости России. Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст, которую включили в программу нынешних игр впервые.

В матче за третье место российский дуэт встретился со сборной Норвегии. Результат встречи – 8:4. Эта награда стала третьей в медальном зачете сборной и первой олимпийской медалью России в кёрлинге.

Имя олимпийских чемпионов станет известно 13 февраля. За титул борются кёрлингисты из Швейцарии и Канады.