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8 комплектов наград разыгрыют на Олимпиаде 13 февраля. Однако на количество стартов может повлиять погода

13 февраля 2018 09:34
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Новости Беларуси. На зимних Олимпийских играх разыгрывается восемь комплектов наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 комплектов наград разыгрыют на Олимпиаде 13 февраля. Однако на количество стартов может повлиять погода-1

Однако количество медальных стартов может измениться из-за капризов погоды. Такое уже не раз случалось в Пхенчхане. Пожелать попутного, а не порывистого ветра, мы можем белорусским участникам лыжных спринтерских гонок классическим стилем. Единственный от нашей страны покоритель горных склонов Юрий Данилочкин в скоростном спуске и слаломе занял 48 место и не пробился в число соискателей наград.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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