8 комплектов наград разыгрыют на Олимпиаде 13 февраля. Однако на количество стартов может повлиять погода

Однако количество медальных стартов может измениться из-за капризов погоды. Такое уже не раз случалось в Пхенчхане. Пожелать попутного, а не порывистого ветра, мы можем белорусским участникам лыжных спринтерских гонок классическим стилем. Единственный от нашей страны покоритель горных склонов Юрий Данилочкин в скоростном спуске и слаломе занял 48 место и не пробился в число соискателей наград.