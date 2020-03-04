Сабитова на Кубке IBU в «Раубичах»: «Большой проигрыш по дистанции и со стрельбой не справилась»

Новости Беларуси. Наша единственная представительница в женской гонке на финальном этапе Кубка IBU Аделина Сабитова стала 27-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аделина Сабитова, биатлонистка сборной Беларуси:

Сегодня довольно-таки большой проигрыш по дистанции и со стрельбой не справилась. По одному промаху на рубеже, лучше их вообще не допускать на таком уровне.

Погодные условия немного изменились, но снег еще держится. Сервис команды у нас работает хорошо. Организаторы стараются максимально сохранить дистанцию. За это им большое спасибо!

Специфические условия на трассе – снег тает с каждым кругом, становится все мягче. Становится тяжелее.

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