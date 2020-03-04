Прямой эфир

Сабитова на Кубке IBU в «Раубичах»: «Большой проигрыш по дистанции и со стрельбой не справилась»

04 марта 2020 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наша единственная представительница в женской гонке на финальном этапе Кубка IBU Аделина Сабитова стала 27-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах». Кто занял призовые места в женском спринте

Сабитова на Кубке IBU в «Раубичах»: «Большой проигрыш по дистанции и со стрельбой не справилась»-1

Аделина Сабитова, биатлонистка сборной Беларуси:
Сегодня довольно-таки большой проигрыш по дистанции и со стрельбой не справилась. По одному промаху на рубеже, лучше их вообще не допускать на таком уровне.

Погодные условия немного изменились, но снег еще держится. Сервис команды у нас работает хорошо. Организаторы стараются максимально сохранить дистанцию. За это им большое спасибо!

Специфические условия на трассе – снег тает с каждым кругом, становится все мягче. Становится тяжелее.

Максим Воробей о серебре на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: Совершил ошибку на последнем рубеже – совсем недопустимо

Сабитова на Кубке IBU в «Раубичах»: «Большой проигрыш по дистанции и со стрельбой не справилась»-4

Сабитова на Кубке IBU в «Раубичах»: «Большой проигрыш по дистанции и со стрельбой не справилась»-6

Подробности соревновательного дня – в видеоматериале.

# Биатлон # Аделина Сабитова # Ирина Петыш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Максим Воробей о серебре на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: Совершил ошибку на последнем рубеже – совсем недопустимо
04 марта 2020 14:28

Максим Воробей о серебре на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: Совершил ошибку на последнем рубеже – совсем недопустимо

Финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах». Кто занял призовые места в женском спринте
04 марта 2020 11:39

Финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах». Кто занял призовые места в женском спринте

«Желание самих ребят и специалист должен их мотивировать». Участники из Минской области о подготовке к соревнованиям «Снежный снайпер»
04 марта 2020 09:59

«Желание самих ребят и специалист должен их мотивировать». Участники из Минской области о подготовке к соревнованиям «Снежный снайпер»