Максим Воробей о серебре на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: Совершил ошибку на последнем рубеже – совсем недопустимо

Новости Беларуси. Белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Раубичи» принимают Кубок международного союза биатлонистов.
С результатами первого соревновательного дня наш корреспондент Ирина Петыш.
Финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах». Кто занял призовые места в женском спринте
Ирина Петыш, корреспондент:
Серебро в спринте завоевал наш Максим Воробей. У него первая скорость дня, но немного подвела стрельба. Всего 5 секунд он проиграл победителю гонки норвежцу Сиверту Гутторму Баккену. На третьем месте – еще один норвежец Эндре Стремсхейм.
Максим Воробей, серебряный призер Кубка IBU:
Доволен, конечно, собой, но то, что совершил ошибку на последнем рубеже, последний выстрел – это совсем недопустимо. Вот этим совсем недоволен.
Трасса, конечно, очень тяжелая, грязная. Но хочется сказать «Раубичам», коллективу огромное спасибо, что они хоть как-то сохранили нам этот снег, чтобы мы посоревновались.
Виктор Кривко стал 26-м, Егор Казаринов – 38-м.
Подробности соревновательного дня – в видеоматериале.