Максим Воробей о серебре на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: Совершил ошибку на последнем рубеже – совсем недопустимо

Ирина Петыш, корреспондент: Серебро в спринте завоевал наш Максим Воробей. У него первая скорость дня, но немного подвела стрельба. Всего 5 секунд он проиграл победителю гонки норвежцу Сиверту Гутторму Баккену. На третьем месте – еще один норвежец Эндре Стремсхейм.

Максим Воробей, серебряный призер Кубка IBU:

Доволен, конечно, собой, но то, что совершил ошибку на последнем рубеже, последний выстрел – это совсем недопустимо. Вот этим совсем недоволен.

Трасса, конечно, очень тяжелая, грязная. Но хочется сказать «Раубичам», коллективу огромное спасибо, что они хоть как-то сохранили нам этот снег, чтобы мы посоревновались.

Виктор Кривко стал 26-м, Егор Казаринов – 38-м.