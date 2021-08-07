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С завоеванием медали белорусских байдарочниц поздравили Президент Беларуси и глава НОК

07 августа 2021 12:16
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Новости Беларуси. С олимпийским успехом женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ – Маргариту Махневу, Надежду Попок, Ольгу Худенко и Марину Литвинчук – поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Переживания вылились вот в эту невыносимо крутую серебряную медаль». Эмоции байдарочниц, которые заняли второе место на Играх

С завоеванием медали белорусских байдарочниц поздравили Президент Беларуси и глава НОК-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Третью Олимпиаду подряд дружный экипаж сильных, талантливых, красивых девушек из Беларуси завоевывает медали – это выдающееся достижение. Вы самоотверженно сражались на протяжении всей дистанции и доказали свое право быть на пьедестале. Верили в вас, гордимся вами!

С завоеванием медали белорусский квартет байдарочниц поздравил также глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

# Олимпиада 2020 # Маргарита Махнева # Надежда Попок # Ольга Худенко # Марина Литвинчук # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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