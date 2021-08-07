С завоеванием медали белорусских байдарочниц поздравили Президент Беларуси и глава НОК

Новости Беларуси. С олимпийским успехом женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ – Маргариту Махневу, Надежду Попок, Ольгу Худенко и Марину Литвинчук – поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Третью Олимпиаду подряд дружный экипаж сильных, талантливых, красивых девушек из Беларуси завоевывает медали – это выдающееся достижение. Вы самоотверженно сражались на протяжении всей дистанции и доказали свое право быть на пьедестале. Верили в вас, гордимся вами!