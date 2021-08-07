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Олимпиада в Токио. Алина Горносько завоевала бронзу по художественной гимнастике

07 августа 2021 10:13
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Новости Беларуси. Белорусская спортсменка Алина Горносько заняла третье место на Играх в Токио по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.

Олимпиада в Токио. Алина Горносько завоевала бронзу по художественной гимнастике-1

Фото: НОК Беларуси 

По итогам выполнения четырёх упражнений Горносько набрала 102,700 балла. На первом месте расположилась израильтянка Линой Ашрам с 107,800 балла. Серебро взяла российская спортсменка Дина Аверина – 107,650 балла.

Ранее стало известно, что Беларусь завоевала ещё одну медаль. Женская байдарка-четвёрка выиграла серебро (здесь подробности).

# Олимпиада 2020 # Алина Горносько # Линой Ашрам # Дина Аверина # Фотофакт

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