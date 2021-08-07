Олимпиада в Токио. Алина Горносько завоевала бронзу по художественной гимнастике

Новости Беларуси. Белорусская спортсменка Алина Горносько заняла третье место на Играх в Токио по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.

По итогам выполнения четырёх упражнений Горносько набрала 102,700 балла. На первом месте расположилась израильтянка Линой Ашрам с 107,800 балла. Серебро взяла российская спортсменка Дина Аверина – 107,650 балла.