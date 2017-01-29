Генсек НОК Беларуси Анатолий Котов – о завершении дела гребцов и ответном судебном иске

Новости Беларуси. На неделе стало известно, что Беларусь готовит судебный иск в отношении Международной федерации каноэ о возмещении морального и материального ущерба за отстранение нашей мужской команды каноистов от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд снял дисквалификацию с мужской команды, но вот Олимпиаду в Рио им никто не вернет. О том, кто за это ответит и что вообще происходит в мире большого спорта, программа «Неделя» поговорила с генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолием Котовым.

На этой неделе фактически разрешилась ситуация с нашими спортсменами, гребцами, которые должны были поехать на Олимпиаду в Рио, но не поехали. У вас есть мысли на счет того, что же это было: заказ или все-таки, может быть, какое-то недоразумение, случайность?

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Буквально вчера нам вручили решение суда, уже полное, с мотивировочной частью. Могу заверить: оно белорусскую сторону в полной мере удовлетворяет, потому что вся аргументация, которая якобы имелась у наших оппонентов, от нее просто не оставили камня на камне. Никто не виноват в том, в чем нас подозревали. Никакого допинга у спортсменов не было. Говорить о мотивах достаточно сложно. Понимаете, здесь вопросы этики, но всегда можно попробовать заглянуть за кадр. Кто поехал вместо наших? Немцы, которые не отобрались на Олимпиаду по итогам всех стартов, венгры, итальянцы. И все в призах. То есть фактически это должно было быть наше место на пьедестале. Наши гребцы не то, что могли, они должны были ехать и выигрывать. По нашим оценкам, из-за этого всего мы недосчитались 3-4 медалей, в том числе могли претендовать на самое высокое достоинство.

Олимпиада прошла. Конечно, задним числом наши спортсмены не могут принять в ней участие. Тем не менее называется сумма компенсации: 2 млн плюс судебные издержки. Насколько реально получить эту сумму?

Анатолий Котов:

Буквально сегодня я вернулся из Лозанны, мы провели консультации в том числе со швейцарскими юристами. И перспективы второго иска рисуются не то, чтобы радужные, но очень весомые. Вполне возможно, иск будет не один, поскольку нужно смотреть практику, потому что издержки несло государство (это один истец), спортсмены страдали от того, что не поехали на Олимпиаду (это совершенно другая вещь). Здесь еще вопрос о недополученной зарплате.

Все-таки кто будет платить в данном случае?

Анатолий Котов:

В данном случае должна платить, во-первых, международная федерация за действия своего Исполкома, который принимал решение, потому что это их исполнительный, самый высший орган. Я не знаю, есть ли там дальше практика взыскания уже с них, федерации, возмещение ущерба, но это, собственно говоря, нас в меньше степени волнует. Хотя хотелось бы, чтобы те люди, которые буквально нагло врали нам и не только нам в лицо, понесли заслуженное наказание, в первую очередь финансовое. Это дело громкое, знаковое. Таких вещей боятся. Нас федерация предупреждала, чтобы мы ни в коем случае не обращались в суд, потому что нам грозит еще более суровое наказание. Кстати, еще этот момент нашел отдельный параграф в решении суда. Что это недопустимая практика запугивания. И такой очень конкретный щелчок по носу международная федерация получила за свое поведение. Они просто думали, что, наверное, все то, что мы пишем (смс, е-мэйлы), стираем, выкидываем. Ничего подобного. Все пошло в дело.

Впереди у Беларуси большой спортивный праздник, который называется II Европейские игры. Сколько видов спорта будет представлено?

Анатолий Котов:

Сейчас речь идет о том, что в нашем финальном списке осталось 14-17 видов спорта. Но дисциплин (хочу просто подчеркнуть) гораздо больше. Потому что некоторые виды спорта – это специфика подсчета. Мы считаем по дисциплинам, европейцы считают по видам спорта. Условно говоря, водные виды спорта, которых у нас не будет, уже об этом можно сказать (плавание, синхронное плавание, водное поло, прыжки с трамплина), раскладываются на четыре. У нас таких шкатулочек, которые раскладываются на массу дисциплин, тоже будет достаточно много. Можно всех обрадовать: у нас будет легкая атлетика, только формат не определен, поэтому мы не знаем, сколько дисциплин Минск примет. Но мы получили четкие заверения о том, что это будут соревнования топ-уровня для Европы и квалификация на Олимпиаду 2020 в Токио.

Планируем открыть границы на время проведения Европейских игр для участников, антуража и, самое главное, болельщиков. То есть как по чемпионату мира по хоккею можно будет въехать в страну без визы.