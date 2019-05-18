«Каждая игра была непредсказуема». В Минске прошёл детский турнир по гандболу

Новости Беларуси.Традиционный международный турнир среди юных гандболистов, посвященный Дню Победы, прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 12-летние мальчишки из Беларуси, России и Украины – всего семь команд – определяли сильнейших по круговой системе.

Ребята из Бреста смогли одержать пять побед кряду и стать победителями. Отметим, данный старт для белорусов является этапом подготовки к республиканским соревнованиям «Стремительный мяч».

Валентин Несинов,тренер сборной Минска №2:

Стараемся приглашать города-герои бывшего Советского Союза. Очень хорошие команды приезжают, чего не хватает у нас в белорусском гандболе. Если вы посмотрите турнирную таблицу, до вчерашнего дня еще 5 команд имели шансы занять первое место.

Владимир Савченко, тренер команда Запорожья:

Мы были в музее, конечно, это для ребят такой колоссальный эмоциональный заряд. Мы это поколение хотя бы немножко приобщили к патриотизму.

Турнир проведен на высочайшем уровне. Что характерно, все 7 команд приблизительно одного уровня, поэтому каждая игра была непредсказуема.