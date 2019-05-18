«Каждая игра была непредсказуема». В Минске прошёл детский турнир по гандболу
Новости Беларуси.Традиционный международный турнир среди юных гандболистов, посвященный Дню Победы, прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 12-летние мальчишки из Беларуси, России и Украины – всего семь команд – определяли сильнейших по круговой системе.
Ребята из Бреста смогли одержать пять побед кряду и стать победителями. Отметим, данный старт для белорусов является этапом подготовки к республиканским соревнованиям «Стремительный мяч».
Валентин Несинов,тренер сборной Минска №2:
Стараемся приглашать города-герои бывшего Советского Союза. Очень хорошие команды приезжают, чего не хватает у нас в белорусском гандболе. Если вы посмотрите турнирную таблицу, до вчерашнего дня еще 5 команд имели шансы занять первое место.
Владимир Савченко, тренер команда Запорожья:
Мы были в музее, конечно, это для ребят такой колоссальный эмоциональный заряд. Мы это поколение хотя бы немножко приобщили к патриотизму.
Турнир проведен на высочайшем уровне. Что характерно, все 7 команд приблизительно одного уровня, поэтому каждая игра была непредсказуема.
На второй позиции расположились ребята из сборной Минска №1, замкнули тройку гости из Запорожья.