Защитник Павел Воробей продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Новости Беларуси. Белорусский защитник Павел Воробей перешел из «Сибири» в екатеринбургский «Автомобилист». Защитник сменил клубную прописку благодаря обмену на нападающего Александра Торчинюка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минувший сезон выдался для белоруса не очень удачным. В 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ Воробей отвоевал всего 2 бала при показателе полезности «-3», а сама «Сибирь» набрала 54 очка и заняла девятое место в Восточной конференции. Как следствие, «сибиряки» не попали в плей-офф Кубка Гагарина.