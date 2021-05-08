«Рух» обыграл «Спутник» в матче футбольного чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси продолжаются матчи 8-го тура. Уже закончили выяснять отношения брестский «Рух» и «Спутник» из Речицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева одержали уверенную победу – 2:0. Причем оба взятия ворот были зафиксированы в первом же тайме. На 15-й минуте отличился Садовский. А на 32-й преимущество «Руха» подкрепил Печенин. Все оставшееся время «Спутник» посвятил не тому, чтобы попытаться отыграться, а сдерживанию наступления брестчан. Но больше цифры на табло не менялись.

Благодаря этой виктории «Рух» поднялся на четвертое место в таблице. Впрочем, вполне возможно, что ненадолго.