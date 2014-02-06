Вид спорта: лыжные гонки. Рудакова Екатерина - резерв

Дата рождения: 23 января 1984 года

Рейтинг за 2014 год: 3 балла – 96-оесто

Баллы FIS: дистанционный рейтинг – 126-о место, спринтерский – 408-ое место

Спортивная карьера:

2012/2013

Чемпионат мира: 10 километров свободным стилем – 28-ое место, командный спринт – 17-ое место, скиатлон – 41-ое место

Чемпионат Беларуси: 10 километров свободным стилем – первое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: 10 километров свободным стилем – 35-ое место

2010/2011

Лучший результат на этапах Кубка мира: 15 километров свободным стилем с массового старта – 31-ое место

2009/2010

Олимпийские игры: эстафета – 9-ое место, гонка преследования – 49-ое место, 10 километров свободным стилем – 58-ое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – 15-ое место

2008/2009

Чемпионат мира: 30 километров свободным стилем с массового старта – 31-ое место, эстафета – 9-ое место, гонка преследования – 43-ое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – 16-ое место

2006/2007

Чемпионат мира среди молодежи: гонка преследования – 21-ое место, 10 километров свободным стилем – 21-ое место

Универсиада: 15 километров свободным стилем – 5-ое место, гонка преследования – 20-ое место, индивидуальный спринт свободным стилем – 20-ое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – 13-ое место

2005/2006

Олимпийские игры: эстафета – 15-ое место, индивидуальный спринт свободным стилем – 51-ое место, гонка преследования – 49-ое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: индивидуальный спринт свободным стилем – 51-ое место

2002/2003

Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальный спринт свободным стилем – 34-ое место, 5 километров классическим стилем – 41-ое место, 15 километров свободным стилем с массового старта – 8-ое место

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