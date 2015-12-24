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Международные соревнования по плаванию на призы Сергея Коплякова завершились в Минске

24 декабря 2015 08:05
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Новости Беларуси. 24 декабря завершились международные соревнования по плаванию на призы двукратного Олимпийского чемпиона Сергея Коплякова. За медали боролись более 350 участников. Цифра, которой организаторы турнира могут гордиться.

Для большинства спортсменов это первые серьезные соревнования. В трех возрастных группах за медали  соперничали ребята в возрасте от 13 до 17 лет, в том числе и гости из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Матвеенко, директор Городского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта:
Гордимся мы тем, что на эти соревнования приехало 360 спортсменов. Это уже рекорд, это прилично, это говорит о том, что плавание в республике популярно, особенно среди молодежи, подрастающего поколения. Результаты есть, мастерские результаты. Мы выдаем соответствующие документы по выполнению разряда. Уже кандидатов в мастера спорта здесь выполнили 12 человек, первый разряд и того больше. Даже приехав на места, уже многие спортсмены повысят свой спортивный уровень по классификации.

# Плавание # Сергей Матвеенко

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