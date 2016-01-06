Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси: обзор третьего дня турнира

Новости Беларуси. До разрешения интриги Рождественского турнира любителей хоккея остается меньше суток. В эти минуты на льду «Чижовка-Арены» команда Президента сражается с дружиной Объединенных Арабских Эмиратов, а Россия играет с Финляндией.

Весь день на льду, трибунах и за пределами арены работает корреспондент СТВ Евгений Горин. Он выходит на прямую связь со студией. Женя, добрый вечер! Финалисты турнира уже известны — это белорусы и финны. Завтра, 7 января, они будут бороться за главный приз соревнований. Несколько часов назад выяснились претенденты на бронзу — это словаки и шведы. Казалось бы, все трофеи, практически поделены. Так чем же примечательны поединки, которые проходят в эти минуты?

Евгений Горин, СТВ:

Добрый вечер, Юлия! Два ледовых поединка, которые начались буквально полчаса назад, в каком-то смысле можно назвать зеркальными. Это значит, что самый сильные команды сейчас встречаются с самыми слабыми, то есть Беларусь–Арабские Эмираты и Финляндия–Россия.

Беларусь–Финляндия 7 января встретятся в финале. Это фавориты. Россия–Арабские Эмираты на последних местах у себя в группах. Поэтому либо мы увидим сегодня какой-то невообразимо большой разгромный счет, либо произойдет чудо и слабейший одолеет сильнейшего. У российской команды такое слабое выступление на Рождественском турнире впервые. До этого она 11 раз подряд выходила в финал, трижды побеждала. Эмираты, конечно же, вполне предсказуемо пока набираются опыта. Хоккей в ОАЭ — вид спорта, который только начинает свое развитие. И команда Эмиратов — это фактически национальная сборная, которая рассматривает Рождественский турнир как один из этапов подготовки к чемпионату мира в третьем дивизионе.

Вернемся ко встрече Беларусь–Арабские Эмираты. На данный момент счет 3:0. И у нас есть возможность посмотреть, как была заброшена первая шайба на этой встрече.

Болельщики:

Хотелось бы сегодня видеть победу нашей команды. Много ярких моментов. Побольше шайб.

Объединение людей, народа. Все приходят семьями, вместе. Рождественский праздник — семейный. Турнир — такой семейный праздник получается.

Будем болеть за Беларусь.

Спорт объединяет. В нашей стране этому отводится очень большое внимание. На мой взгляд, правильно.

Евгений Горин, СТВ:

Напомню, сегодня, 6 января, в «Чижовка-Арене» прошли еще две встречи, которые определили команды, которые завтра, 7 января, сразятся за бронзовый трофей Рождественского турнира — ледовые дружины Словакии и Швеции.

Словаки в прошлом году сражались за «бронзу» Рождественского турнира, но уступили финнам. А шведы приехали в этом году в новом составе, так называемом 40+. И как видим, возраст результативности не помеха. Но одолеть им финнов будет непросто — в состав бело-синих сильнейшие бомбардиры. Такие, как форвард Марек Урам, а еще абсолютный рекордсмен мира среди профи по совокупному числу дней защиты цвета национальной команды Раймо Хелминен. К отметке 331 матч за сборную своей страны пока еще никто не приблизился. Так что игра определенно будет зрелищной. И сейчас у нас есть возможность узнать настрой финнов на предстоящую игру. А также ожидания их болельщиков.

Игрок команды Финляндии:

Минск — очень красивый город. Рождественский турнир — праздник для всех. Я думаю, что нам нужно выиграть. Другой вариант невозможен.

Евгений Горин, СТВ:

В «Чижовка-Арене» только что завершился первый период встречи Беларусь-Арабские Эмираты. Счет по-прежнему 3:0 в пользу команды Президента Республики Беларусь.

Спасибо, Евгений. Мы будем следить за развитием событий. Итоговый счет обеих игр в наших следующих выпусках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.