XII Рождественский хоккейный турнир в Минске: в матче за «бронзу» сыграют Швеция и Словакия

Новости Беларуси. Страсти на площадках Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси в самом разгаре. Только что завершились матчи группового этапа между командами Швеции –Германии и Швейцарии – Словакии. Впереди игра белорусов с дружиной Объединенных Арабских Эмиратов и России – с Финляндией.

Впервые за историю соревнований россияне не попадают в финал, но интрига остается. Интрига сегодняшнего дня соревнований – это борьба за право завтра состязаться за третье место, за «бронзу». И вопрос, кто же это будет – желающих хватает. Но, конечно, это будут только две команды. Если говорить о вероятных фаворитах этой бронзовой гонки, то, вне сомнения, это команда Словакии. В 2015 году они уступили финнам в борьбе за третье место. И, кстати, по результатам первых двух дней XII Рождественского турнира список лучших бомбардиров возглавил словацкий форвард Марек Урон. Так что у этой команды есть все шансы.

Остальные ледовые дружины (Германия, Швеция, Швейцария) достаточно ровные. Сборная Объединенных Арабских Эмиратов не скрывает, что главным образом набирается опыта.

А выступление российской команды в 2016 году, действительно, самое слабое за 12 лет. В таком составе, а именно хоккейной дружиной «Динамо» (Смоленск), в Беларуси они играют впервые, хотя у себя на родине неоднократно завоевывали медали любительских соревнований.

Можно, кстати, обратить внимание, что игры идут 6 января не друг за другом, а одновременно по две. Это чтобы команды не подстраивались под счет, не филонили, выкладывались по полной.

Ян Злоха, игрок команды Словакии по хоккею:

Минск – очень красивый город. Рождественский турнир – это праздник для всех. Я думаю, что нам нужно выиграть.

В «Чижовка-Арене» завершились два ледовых поединка. Германия – Швеция: со счетом 6:5 Швеция выиграла у Германии. И Словакия – Швейцария: 11:4 в пользу Словакии. Таким образом, мы уже сейчас можем сказать, что за третье место завтра поборются команды Швеции и Словакии. А россияне и вовсе у себя в группе оказались на последнем месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.