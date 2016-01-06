Россияне впервые не вышли в финал Рождественского турнира в Минске

Новости Беларуси. Команда России впервые не сыграет в финале Рождественского турнира в Минске. Несмотря на то, что прошли еще не все встречи предварительного этапа, россияне распрощались с шансами сыграть в решающем поединке. Они сначала проиграли шведам (1:8), а 5 января сыграли вничью с командой Германии (2:2). Поэтому результат сегодняшней игры с финнами (начало в 19.00) уже ничего не изменит.

А команда Президента Беларуси досрочно обеспечила себе выход в финал. Наша дружина стала недосягаемой для соперников после тяжелейшей победы над Словакией. Соперниками белорусов в финале будут хоккеисты Финляндии, которые разгромили шведов со счетом 10:1. Даже если белорусы и финны потерпят поражение в сегодняшних матчах, то по дополнительному показателю - результатам личных встреч, они все равно обойдут своих конкурентов.