XII Рождественский хоккейный турнир в Минске: итоги второго игрового дня и впечатления участников

Сейчас здесь, на «Чижовка-Арене», практически никого не осталось. Трибуны опустели, работает лишь технический персонал. А еще буквально час назад от эмоций и накала борьбы здесь буквально плавился лед. Второй день Международного рождественского турнира на приз Президента Республики Беларусь был определяющим для многих участников. Те, кто отпраздновал вторые победы, закрепились на лидерских позициях и практически гарантировали себе место в финале. Те же, кто впервые испытал радость побед, включились в борьбу и еще имеют шансы на матч за «бронзу».

Среди счастливчиков оказалась и команда Президента. Турнирная судьба свела хозяев неофициального чемпионата мира с другим лидером группы «А» – словаками. Наши западные гости в стартовом матче в прогулочном темпе обыграли сборную Объединенных Арабских Эмиратов, но матч с белорусами – это совсем другая история.

Хозяева всерьез вознамерились вернуть главный трофей на родину и готовы сделать для этого все возможное. При той поддержке, которую дарят нашим хоккеистам болельщики, просто невозможно играть без настроения и задора.

Минчане заполняют трибуны от мала до велика, для многих Рождественский турнир становится хорошей семейной традицией. И в холодную пору заряд позитива, который дарят ледовые баталии, согревает и болельщиков, и участников.

В еще одном матче дня встречались лидеры другого квартета: в скандинавском дерби выясняли отношения шведы и финны. После победы «трекрунур» над россиянами к ним было приковано особое внимание.

Но в принципиальном сражении со сборной Суоми шведским хоккеистам не удалось закрепить вчерашний успех. Финны поразили ворота оппонента 10 раз, а их голкипер лишь однажды доставал шайбу из своих ворот.

Осмо Соутокорва, игрок сборной Швеции:

Финны попросту намного лучше нас. Вчера мы обыграли россиян, которые считались фаворитами турнира, но финны значительно сильнее. Думаю, они явные претенденты на попадание в финал.

Томми Сатосаари, игрок сборной Финляндии:

Я здесь третий раз подряд и мне всегда очень приятно возвращаться в Минск, здесь очень дружелюбные люди и всегда тепло, независимо от того, какая погода за окном.

Кстати, рождественские морозы заставляют поеживаться многих, но только не финнов. Хоккеистов Суоми холодами не испугаешь, а потому они смело и целенаправленно идут в финал рождественского турнира.

Кари Хаакана, игрок сборной Финляндии:

Нам мороз не страшен, у нас в Финляндии примерно так же холодно, так что мы привыкли.

А вот хоккеистов Объединенных Арабских Эмиратов, понятное дело, на белорусском морозе пробирает до костей, на ледовых площадках они скорее согреваются.

Юма аль-Дхахери, игрок сборной ОАЭ:

Здесь очень холодно. У нас на родине жара может достигать 50 градусов, а у вас минус 20. Для нас это катастрофа, но я все равно люблю вашу страну и мне очень нравится сюда приезжать.

Аравийцы сегодня показали куда более интересную игру, чем накануне, и в противостоянии со швейцарцами уступили, но весьма достойно – 6:9. Альпийские хоккеисты, взяв верх, теперь рассчитывают побороться за третье место.

Михаэль Хирзингер, игрок сборной Швейцарии:

Я рад выступать здесь, это отличный турнир, и тут даже не важен результат. Здесь всегда очень весело, а поддержка зрителей просто отличная.

Какой солдат не мечтает стать генералом? Разумеется, каждая из восьми команд (кто-то втайне, а кто-то не скрывая своих желаний) лелеет надежду поднять над головой главный трофей. И все же, как бы банально это ни звучало, это как раз тот случай, когда победа не важна, а главное – энтузиазм и самоотверженность, с которой каждый из хоккеистов выходит на лед.

Хоккеисты сборной России, впрочем, в сегодняшнем поединке с немцами не задвигали результат в далекий угол. Действующим обладателям трофея после болезненного поражения от шведов нужно было не ударить в грязь лицом и возродить свои шансы на борьбу за высокие места. Но неуступчивая сборная Германии подпортила картину для россиян.

В результате турнирная таблица после двух игровых дней выглядит следующим образом. Белорусы возглавили пул «А», а во втором квартете нет равных финнам, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Что ж, праздник хоккея получается ярким, но скоротечным. Уже завтра мы узнаем окончательное распределение мест в группах и имена финалистов. Дневная сессия начнется одновременно на большой и малой аренах в два часа дня. Вечерняя – в 19.00. Сборная Беларуси на главной площадке турнира встретится с командой Объединенных Арабских Эмиратов и, мы уверены, подтвердит свой фаворитский статус.