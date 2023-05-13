«Рост результатов, конкуренция и хорошие волейболисты». Ковальчук о финале турнира «Мяч над сеткой»

Новости Беларуси. В Минске завершились финальные этапы республиканских молодежных соревнований по волейболу «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие команды со всей страны встретились в Минске, чтобы определить обладателей заветных трофеев. Традиционный турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба.

Глава ПСК: все силы и средства направлены на детей и массовый спорт. В финалах четырех коллективы демонстрировали упорную борьбу. Завоевать медали хотели все. На этот раз в Минске лучших определяли в трех возрастных группах. Золотой дубль оформили воспитанники СДЮШОР волейбольного клуба «Минск». Им не было равных в первенстве парней и девушек 2007 года рождения. А в соревновании девочек, родившихся в 2010 году, первое место завоевала команда СДЮШОР Новополоцка.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Прекрасные соревнования, эмоции, болеют великолепно наши дети на этих соревнованиях. «Мяч над сеткой», наверное, тот турнир, который нужно везде, во всех регионах популяризировать, проводить, что мы сегодня и делаем. И в других видах спорта тоже. Великолепные соревнования. Хорошая борьба, есть рост результатов, конкуренция и хорошие волейболисты, я думаю, перспектива у волейбола очень хорошая.

Яна Фалей, игрок СДЮШОР ВК «Минск»:

Организация очень хорошая, спасибо большое, подарки подарили. Все прекрасно было, болельщиков много, все прошло на высшем уровне. Все получилось, что я хотела. Главное – командный дух был собранный, вся команда была собрана. Выиграли и прекрасно.