13 мая сборная Беларуси снова проводит матч с «Россией 25». Итоги первого периода

Сборная Беларуси по хоккею 13 мая проводит очередной матч в рамках Большого тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши парни играют с командой «Россия 25». Поединок проходит в Туле.

Воочию увидеть и поддержать лучших исполнителей страны можно будет в понедельник и во вторник, 15-го и 16 мая, на «Чижовка-Арене». Стартовые вбрасывания в оба дня состоятся в 19:10. Соперник все тот же – «Россия 25». Наши парни уже дважды брали верх над оппонентом. И наверняка перед своими болельщиками попытаются развить успех. Поэтому личная поддержка лишней явно не будет.