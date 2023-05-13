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13 мая сборная Беларуси снова проводит матч с «Россией 25». Итоги первого периода

13 мая 2023 17:00
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Сборная Беларуси по хоккею 13 мая проводит очередной матч в рамках Большого тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши парни играют с командой «Россия 25». Поединок проходит в Туле.  

13 мая сборная Беларуси снова проводит матч с «Россией 25». Итоги первого периода-1

Дуэль началась в 19:00. Пока счет 1:0 в пользу гостей. Нынешний матч – последний выездной. Уже совсем скоро белорусы предстанут перед родной публикой.  

13 мая сборная Беларуси снова проводит матч с «Россией 25». Итоги первого периода-4

Воочию увидеть и поддержать лучших исполнителей страны можно будет в понедельник и во вторник, 15-го и 16 мая, на «Чижовка-Арене». Стартовые вбрасывания в оба дня состоятся в 19:10. Соперник все тот же – «Россия 25». Наши парни уже дважды брали верх над оппонентом. И наверняка перед своими болельщиками попытаются развить успех. Поэтому личная поддержка лишней явно не будет.  

# Хоккей # Фотофакт

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