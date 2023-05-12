«Слуцк» и «Ислочь» сыграли вничью на старте 8-го тура ЧБ по футболу

Сегодня, 12 мая, стартовал восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. В игровой программе дня был запланирован единственный поединок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня, 12 мая, стартовал восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. В игровой программе дня был запланирован единственный поединок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Футболисты «Слуцка» принимали на своем поле «Ислочь». На гол Митрофанова «Слуцк» ответил точным ударом Яроцкого. В итоге команды разошлись миром – 1:1. Восьмой тур продолжится 13 мая тремя матчами.