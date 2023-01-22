Россиянка Лариса Куклина выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах – что говорит спортсменка?

Новости Беларуси. Пока без наград. Белорусским биатлонисткам не удалось добраться до пьедестала гонки с массовым стартом в заключительный соревновательный день четвертого этапа Кубка Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя шансы на успех были. Претендовала на высокое место Динара Алимбекова-Смольская. Но подвела стрельба стоя. Двух промахов оказалось достаточно, чтобы значительно отстать от соперниц. Второй из белорусок финишировала Ирина Кручинкина. У нее 13-е место. А выиграла гонку россиянка Лариса Куклина.

Лариса Куклина, чемпионка масс-старта:

Трасса для такой погоды подготовлена просто невероятно хорошо. Спасибо большое организаторам соревнований. Безусловно, соревновательный опыт нам нужен, нам надо соревноваться. У нас все равно в любом случае есть сильные спортсмены, которые, безусловно, показывают хорошие результаты на этапах Кубка мира. И думаю, что с этими стартами мы не будем терять форму.

Ирина Кручинкина, спортсменка национальной команды Беларуси по биатлону:

Эмоции такие, как бы и довольна, и недовольна. Довольна, что сегодня на рубеже более-менее отработала. Довольна на этом этапе более-менее ходом своим, но не довольна стрельбой в общем. Я думаю, в следующем этапе мы подойдем в лучшей форме, так как мы пропускали старты, а старты нам нужны для разгона. Мы были здесь на сборе и где-то, наверное, немного просели.

Состоялась и гонка чемпионов. Участие в ней принимали именитые биатлонисты, которые завершили профессиональную карьеру. Старт проходил в формате смешанной эстафеты. А победила пара Екатерины Шумиловой и Сергея Новикова. Впереди заключительный старт этапа. В 14:00 начнется мужской масс-старт.