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На две медали больше. Подводим итоги третьего соревновательного дня этапа Кубка Содружества по биатлону

21 января 2023 18:08
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Новости Беларуси. На две медали в копилке белорусских биатлонистов больше. Таковы результаты третьего соревновательного дня этапа Кубка Содружества.

О подробностях выступлений земляков расскажет Артем Шукалович в программе «СТВ-Спорт».

На две медали больше. Подводим итоги третьего соревновательного дня этапа Кубка Содружества по биатлону-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Торжество биатлона в Раубичах продолжается. Трибуны ликуют, а по-настоящему праздничное настроение родных болельщиков поддерживают высокие результаты белорусских спортсменов.

На две медали больше. Подводим итоги третьего соревновательного дня этапа Кубка Содружества по биатлону-4

Среди мужчин порадовать второй день кряду смог Дмитрий Лазовский. После крайне удачного спринта земляк первым стартовал в гонке преследования. Биатлонист показывал неплохой темп и достаточно меткую стрельбу. К слову, огневые рубежи сегодня непросто дались всем участникам мужского забега. Мешал сильный ветер. На ноль не отстрелялся никто. Лазовский же допустил две осечки. Но и это не помешало ему финишировать вторым и завоевать заслуженное серебро.

Подробности в видеоматериале.

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# Биатлон # Артем Шукалович # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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