На две медали больше. Подводим итоги третьего соревновательного дня этапа Кубка Содружества по биатлону

Новости Беларуси. На две медали в копилке белорусских биатлонистов больше. Таковы результаты третьего соревновательного дня этапа Кубка Содружества.

Среди мужчин порадовать второй день кряду смог Дмитрий Лазовский. После крайне удачного спринта земляк первым стартовал в гонке преследования. Биатлонист показывал неплохой темп и достаточно меткую стрельбу. К слову, огневые рубежи сегодня непросто дались всем участникам мужского забега. Мешал сильный ветер. На ноль не отстрелялся никто. Лазовский же допустил две осечки. Но и это не помешало ему финишировать вторым и завоевать заслуженное серебро.

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