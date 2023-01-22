Погода благоприятная. Что ждёт зрителей на заключительном дне 4-го этапа Кубка Содружества по биатлону?

Новости Беларуси. В Раубичах совсем скоро стартуют гонки заключительного соревновательного дня четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января в расписании мужской и женский масс-старты. А помимо этого гонка чемпионов. На месте проведения состязаний находится наша съемочная группа. На связи со студией Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Праздник биатлона в Раубичах совсем скоро подойдет к концу. Осталось всего три гонки, гонка чемпионов и, конечно же, масс-старты. Первыми выяснять сильнейших будут девушки, они отправятся на старт в 11 часов. Пока они завершают пристрелку. Погодные условия более чем приятные, сыпет небольшой снежок. Но, в отличие от вчерашнего дня, нет сильного ветра.

Вчера огневые рубежи ни один спортсмен не смог преодолеть без осечек. Будем ждать сегодня более меткой стрельбы, возможно, сможем увидеть нули. В женской гонке, конечно же, основное внимание будет обращено на лидера нашей сборной и общего зачета Кубка Содружества – Динару Алимбекову-Смольскую. Вчера в пасьюте она финишировала на третьем месте. Будем надеяться, что на этот раз она сможет подняться еще повыше. Может быть, добраться до серебра или даже золота. Мужская гонка стартует в 14 часов.

Приятным открытием четвертого этапа Кубка Содружества стали выступления Дмитрия Лазовского. По итогам двух гонок у него две медали: золото и серебро. Надеемся, что масс-старт также нас порадует, и Дмитрий сможет подняться на пьедестал. Антон Смольский, лидер национальной команды, вчера показал себя не так хорошо. Не удалась ему стрельба. Пять промахов. Будем верить, что сегодня он сможет наконец-то проявить свои чемпионские качества, показать характер и ворваться в призовую тройку.