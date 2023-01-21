Белорусская федерация хоккея провела семинар для судей

Новости Беларуси. Белорусская федерация хоккея продолжает подготовку молодых кадров для судейского корпуса. В сборе-семинаре для судей-стажеров, который прошел в столице, приняли участие арбитры не только из Минска, но также и из регионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проблема судейства в первую очередь детско-юношеских соревнований стоит остро. И подготовка новых судейских кадров в нынешних реалиях весьма актуальна. Хоккейная федерация привлекает в профессию ребят, которые завершают обучение в детско-юношеских спортивных школах и хотят попробовать свои силы в судействе. В тренировочном сборе приняли участие 39 арбитров, которые уже пробуют свои силы в качестве рефери. Этим ребятам еще предстоит большая работа и длинный путь в профессии, однако у них есть и огромный запас времени для профессионального роста.