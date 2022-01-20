Россиянин Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону. Как выступили белорусы?

В итальянском Антхольце стартовал предолимпийский этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 20 января мужчины состязались в индивидуальной гонке на дистанции 20 километров. Нашим парням попасть на подиум или в цветочную церемонию не удалось. Лучшим из белорусов стал Антон Смольский – он занял 19 место.

Остальные финишировали так: Никита Лобастов – 25-й, Дмитрий Лазовский – 28-й, Максим Воробей – 35-й, Роман Елетнов – 69-й. Победу же, благодаря потрясающей стрельбе, одержал впервые с 2016 года Антон Бабиков.

Отметим, ранее россиянин попал в олимпийскую сборную лишь в качестве запасного. Возможно, сейчас его статус изменится. Серебро у Тарьей Бе, который долгое время лидировал, но промахи на последнем огневом рубеже лишили его верхней ступени пьедестала. Однако норвежец стал обладателем Малого хрустального глобуса в этой дисциплине.