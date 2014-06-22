Россия - Бельгия: что пишет бельгийская пресса о Кержакове и соперниках?

ЧМ-2014 по футболу. Матч группового этапа чемпионата мира в квартете «Н» между Сборными Бельгии и России обещает быть напряженным. Соотечественники от россиян ждут победы, в противном случае, выход сборной в плей-офф будет зависеть от исхода матча между Южной Кореей и Алжиром.

С нетерпением игру ждут и бельгийцы - на данный момент они лидеры группы. «Красные дьяволы» в официальном Твиттере своей сборной пожелали сопернику удачи и честной игры, а пресса смаковала состав команды Фабио Капелло и делала прогнозы на игру.

Het Nieuwsblad:

«Это единственный игрок в составе этой сборной, у которого есть опыт выступлений на чемпионате мира. Он провел на поле 8 минут в матче с… Бельгией, и стал автором голевой передачи! Тогда Александру Кержакову было всего 19. Сейчас он уже давно не основной форвард «Зенита» – у питерцев есть Халк и Рондон, а после Euro-2012 он стал всенародным посмешищем, из его фамилии сделали глагол, который стал означать «промахнуться из любого положения», его удары все так же опасны.

Речь идет о появившемся в английском языке глаголе «To Kerzhakov», который стали использовать как синоним слова «промазать». Словосочетание было использовано впервые на сайте Guardian в онлайн-трансляции четвертьфинального матча Евро-2012 Англия – Италия после того, как Кержаков пробил по воротам 7 раз, но ни разу не попал в створ.

Отметим, в матче Россия-Южная Корея в рамках первого круга группового этапа ЧМ-2014 по футболу Кержаков забил гол, который позволил закончить встречу с ничейным счетом - 1:1.

Об Александре Кежакове подробнее читайте здесь!

Le Soir:

Россия, скорее всего, отдаст инициативу бельгийцам и сыграет вторым номером, чтобы использовать один из своих главных козырей – контратаки. Впрочем, победа подопечным Капелло нужна гораздо больше – в случае ничьей их судьба будет зависеть от Южной Кореи и Алжира. Капелло всегда подчеркивал, что, помимо четкой стратегии, важен и психологический настрой. Посмотрим, какие пропорции тактики и эмоций будут выбраны на этот раз.

После первого тура в группе «H» с 3-мя очками лидирует команда Бельгии, одолевшая Алжир. У России и Южной Кореи, сыгравших между собой вничью, пока по 1 баллу.

Voetbalkrant:

Лукаку провел свой, мягко говоря, не лучший матч против алжирцев, но за время отборочного турнира он наработал себе достаточный кредит доверия у Вилмотса, чтобы выйти в матче с Россией в стартовом составе. То же относится и к Эдену Азару – форвард находится не в самой лучшей форме, но Вилмотс – фанат его рывков. А вот Мертенс, несмотря ни на что, останется, вероятно на скамейке запасных. Его выгодно использовать в качестве джокера, когда россияне уже устанут – примерно после часа игрового времени.

У Капелло на это есть свой ответ. И не только бельгийской прессе.

Фабио Капелло, главнй тренер сборной России:

Все мы, тренеры, — молодцы, если у нас есть хороший материал. Но его нужно уметь использовать. Я выбираю состав в зависимости от соперника. У каждого из тренеров 23 игрока, и все зависит от того, чего ты хочешь добиться в игре.

De Standaard:

Воскресный матч на «Маракане» посетят Король Филипп и Королева Матильда. Они прилетели в Бразилию вместе с министром обороны Питером Де Кремом и вице-премьером Дидье Рендерсом. После матча назначена встреча с игроками, так что наши никак не могут проиграть.

Команды Бельгии и России встречаются 22 июня в 19.00 по белорусскому времени.

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!