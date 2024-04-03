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Женская молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила команде Бельгии в квалификации ЧЕ

03 апреля 2024 18:13
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Женская молодежная сборная Беларуси по футболу неудачно стартовала в квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила команде Бельгии в квалификации ЧЕ-1

В первом матче наши девушки всухую проиграли команде Бельгии – 0:3. Дальше подопечных Владимира Шиндикова ожидает еще два поединка. 6 апреля против дружины Сербии, а 9-го –  против команды Словении. Напомним, только победители семи отборочных групп второго этапа получат право выступить в финальном раунде континентального первенства.

# Футбол

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