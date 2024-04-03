Женская молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила команде Бельгии в квалификации ЧЕ

В первом матче наши девушки всухую проиграли команде Бельгии – 0:3. Дальше подопечных Владимира Шиндикова ожидает еще два поединка. 6 апреля против дружины Сербии, а 9-го – против команды Словении. Напомним, только победители семи отборочных групп второго этапа получат право выступить в финальном раунде континентального первенства.