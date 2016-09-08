Российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады в Рио, или Кто такой мистер Андрей Фомочкин

Новости Беларуси. Открытие Паралимпиады в Рио вызвало всеобщий резонанс. И не только невероятно красочной церемонией, которая прошла минувшей ночью. Скандал с отстранением российской сборной от игр имел весьма неожиданное продолжение. Один из представителей белорусской сборной – Андрей Фомочкин – в знак солидарности нес российский флаг на знаменитом стадионе «Маракана».

Этот благородный поступок не остался незамеченным на всех континентах. Слова благодарности и восхищения сегодня высказывают и в России. Прокомментировали этот поступок и в Минске. Как отметила пресс-секретарь белорусского лидера, это государственная позиция, в том числе и позиция Президента страны, который возглавляет Национальный олимпийский комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Для нас это – герой. Огромное спасибо нашим белорусским друзьям, конкретно этому человеку за то, что он сделал. Такие вещи не забываются. Это и есть настоящий человеческий поступок.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации:

То, что сделали белорусские паралимпийцы, достойно восхищения. И, безусловно, мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые совершенно незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступать на Паралимпиаде.

Соцсети 8 сентября взорвались. На аватарки стали добавлять белорусский флаг. В Интернете появилась петиция от российских пользователей за присвоение звания Героя России белорусу Андрею Фомочкину. Что же произошло в паралимпийском Рио? И кто такой мистер Андрей Фомочкин?

Камера трансляции прямого эфира пыталась игнорировать, не видеть, но ничего скрыть не удалось. От Сахалина до Нью-Йорка слово Беларусь сейчас на устах всего мира.

В прошлом прославленный спортсмен, а сейчас спортивный чиновник Андрей Фомочкин на стадионе «Маракана» развернул российский триколор вместе с белорусским в знак солидарности с дисквалифицированными российскими спортсменами. Успел пройти с ним четверть стадиона, пока у него не отобрали флаг.

Пользователь Olga Shturlene:

«Несмотря на запреты, белорусские атлеты пронесли российский триколор! Спасибо, братья! Горжусь тобою, Беларусь! Победы вам​​».

Пользователь Natali_58:

«Вот это - поступок! Браво! Конечно, он ситуацию не поменяет, но смелость впечатляет. Спасибо Беларусь!»

Пользователь Любовь Белова:

«Дорогие наши братья и сестры белорусы - большое Вам спасибо!!!! Вы настоящие наши друзья!»

Пользователь Chuckie Larnuss:

«Отлично сделано, Беларусь. Избавьте спорт от политики. С российской командой обошлись ужасно».

О том, что этот жест Фомочкина – отражение белорусской позиции – рассказала и пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Официальная позиция Президента Беларуси однозначная – это поддержка и солидарность с российскими паралимпийцами. Мы считаем, что абсолютно неприемлемо, фактически, это преступление, когда совершенно здоровые люди, в чьих руках сосредоточена определенная власть, ущемляют, обижают, а в чем-то даже унижают людей, у которых возможности несколько ограничены. И также мы считаем совершенно дикой ситуацию, когда сегодня ночью на открытии Паралимпийских игр на стадионе «Маракана» не должно было быть российского флага. "Эту несправедливость наша команда и устранила этой ночью. Я подчеркну, устранила именно наша команда. Это была инициатива команды. Почему – потому что, как я сегодня неоднократно говорила, паралимпийцы очень интернациональные люди. Я знаю абсолютно точно, что белорусские, российские паралимпийцы, также. Наверно, спортсмены из других стран, они живут, они тренируются, они существуют вместе. Это тот случай, когда можно сказать, что здесь нет границ и не имеет значения, у кого какая национальность. Именно поэтому свою чрезвычайную солидарность сегодня ночью выразили наши паралимпийцы. Вы видели, что сегодня в течение дня эмоционально к ним присоединилась практически вся страна, люди поддержали. Этому не нужно искать какого-то сверхъестественного объяснения: мы абсолютно родные, братские народы. Наш Президент неоднократно о том, что мы выросли и , наверно, растем из одного корня. Сегодня ночью в Рио-де-Жанейро белорусы не могли не поддержать россиян. И, конечно, поддерживает это решение, этот жест нашего Паралимпийского комитета и Президент, и руководство страны. Не может не вызывать вопросов и причина, которая была объявлена главной, основной в деле отстранения российской команды. Это допинг. Я думаю, что здесь мы тоже солидарны, и белорусы, и россияне. Спорт должен быть чистым. Об этом неоднократно говорил и наш Президент. Спорт должен быть без допинга. В соревновании фармакологии, в соревновании допингов мы вряд ли когда-то будем первыми. Нам не стоять здесь на пьедестале. Тем не менее, эта причина остается. Но, как мы видим сегодня, ни одного факта, доказывающего, что кто-то из этих спортсменов, которые отстранены, сотен спортсменов применял допинг, их предъявлено не было. Не было предъявлено ни одного доказательства. Если завтра нам кто-то положит на стол эти доказательства, что каждый из этих людей был замешан в допинговом скандале, мы можем даже принести извинения за то, что, как сегодня очень громко написала западная пресса, белорусы испортили церемонию открытия. А пока этих доказательств нет, мы считаем, что мы не только ее не испортили, но восстановили справедливость и поступили абсолютно правильно.

Западные СМИ пишут, что белорусская делегация бросила вызов Международному паралимпийскому комитету и теперь рискует попасть под санкции.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Это поступок. Наш спортсмен поступил серьезно, по-товарищески и по-мужски. Если за такие поступки надо отвечать – будем отвечать.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Хотел сказать, что не политическая акция, ни в коем случае. Это просто поддержка паралимпийцев Российской Федерации, в том числе там два паралимпийских чемпиона от Беларуси. Это просто знак солидарности, сотрудничества. Надеюсь, что спорт не коснется политики.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):

Я безмерно благодарен, это мужественный поступок. Я тронут просто до глубины души. Это очень здорово, что частично российских паралимпийцев, вот эта частичка духа нашего присутствовала в Рио именно благодаря белорусской команде.

Теперь ясно что это открытие Паралимпиады в Рио точно войдет в историю. Как минимум поступком белорусов, подтвердивших в очередной раз, что друг познается в беде.

Евгений Горин, СТВ:

Сегодня белорусская сторона озвучила не только свое отношение к данному инциденту, но также озвучила некоторые подробности этой истории во время церемонии открытия Паралимпиады, о которой журналисты не могли знать.

Но если это имело место, утаить не удастся.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Действия Международного паралимпийского комитета продолжают вызывать недоумение. Даже журналисты, глубоко вникая во всю эту историю, знают не все факты. По моей информации, сама церемония, процедура выноса российского флага нашей делегацией должна была выглядеть совершенно иначе: за нашим основным флагоносцем-колясочником в делегации следовали еще четыре колясочника, и именно у них при выезде на стадион были два больших флага – белорусский и российский. Именно они должны были везти рядом эти флаги во главе белорусской делегации. Но международные спортивные функционеры, организаторы этого праздника, недолго думая скрутили наших олимпийцев-колясочников, отобрали у них эти флаги и не позволили людям тихо, спокойно и мирно выразить свое мнение. Этот факт возмутил многих, особенно возмутил Президента нашей страны. У людей просто не было голоса. После чего, конечно, после того, как у них отобрали, пришлось нашему спортивному функционеру, чиновнику достать флаг, который, предвидя ситуацию, был заявлен как запасной у нас. И российский флаг все-таки присутствовал на церемонии открытия. Также хотелось бы прокомментировать недавнюю новость о том, что вынесший российский флаг белорусский спортивный чиновник, представитель Министерства спорта был лишен аккредитации в Рио. Этим фактом тоже очень многие возмущены. В очередной раз Международный паралимпийский комитет показал свою так называемую демократичность. Этим фактом возмущен Президент Беларуси. Тем, что человеку закрыли рот и теперь не дают выполнять свои прямые обязанности, исполнять свою работу.

Белорусским спортсменам теперь грозят серьезные санкции. Поступок расценили как демарш, слышны заявления возможном отстранении от соревнований всей сборной. Кажется, мир раскололся. Западная пресса пишет, что наглые белорусы испортили открытие Паралимпиады. Другая часть говорит, что это не наглость, а смелость и белорусы проявили себя как настоящий братский народ. А раскол случился раньше, когда Международный паралимпийский комитет начал просто отстранять спортсменов от участия в Олимпиаде бездоказательно. И ничего скандальнее этого произойти уже просто не могло.