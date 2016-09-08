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Пресс-секретарь Президента Беларуси – о российском флаге у белорусской паралимпийской делегации: это в том числе позиция главы государства

08 сентября 2016 10:30
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Новости Беларуси. В Рио-де-Жанейро этой ночью открылись Паралимпийские игры. Торжественная церемония состоялась на знаменитом стадионе «Маракана». В составе участников и белорусская сборная. Нашу страну представляют 20 атлетов.

За время выступления на главных стартах четырехлетия отечественными паралимпийцами завоеваны 124 медали. 39 из них золотые. В 2016 году в играх примут участие 160 стран, правда, в этот список не вошли представители России. Сборную в полном составе отстранили от соревнований.

В знак солидарности с российскими спортсменами один из представителей белорусской делегации на церемонии открытия нес российский флаг.

Ситуацию прокомментировала российским СМИ пресс-секретарь Президента Беларуси.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:
Вынос флага во время церемонии открытия – инициатива белорусской делегации.

Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная, и это в том числе позиция Президента страны и главы нашего Паралимпийского комитета.

Мы солидарны с российскими паралимпийцами. 

Пресс-секретарь главы государства добавила, что ни одного факта, доказывающего применение допинга российскими паралимпийцами, предъявлено не было, а люди, для которых спорт – это больше, чем спорт, были от Паралимпиады отстранены.

Комментарии прозвучали и в белорусском МИДе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Это поступок.

Наш спортсмен поступил серьезно, по-товарищески и по-мужски.

Если за такие поступки надо отвечать, будем отвечать.

Решение белорусских спортсменов пронести российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады прокомментировали и в Кремле.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации:

То, что сделали белорусские паралимпийцы, достойно восхищения.

И, безусловно, мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые совершенно незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступать на Паралимпиаде.

# Андрей Фомочкин # Дмитрий Мирончик # Наталья Эйсмонт # Паралимпийские игры

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