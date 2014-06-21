Российские болельщики пройдут маршем по Рио-де-Жанейро перед игрой с Бельгией 22 июня

ЧМ-2014 по футболу. Всероссийское объединение болельщиков пригласило фанатов сборной России пройти шествием по Рио-де-Жанейро! Приурочено это мероприятие ко второму матчу группового этапа чемпионата мира между Россией и Бельгией, который состоится 22 июня в 19.00 по белорусскому времени .

Шествие российских болельщиков начнется в 10:30 по местному времени на пересечении улицы Rua Miguel lemos и Копакабаны (улица Av. Atlantica).

Планируется, что в 11:00 колонна пройдет по набережной до гостиницы Copacabana palace и начала фан-зоны, после чего свернет на улицу Rua Rodolfo dantas и пойдет до станции Cardeal Arcoverde, где спустится в подземку и поедет до станции Maracana.

Выйдя из метро, болельщики продолжат шествие, которое завершится около стадиона «Маракана».

Всероссийское объединение болельщиков:

По возможности, мы просим болельщиков надеть на проход белые штаны и взять атрибутику сборной России. Напоминаем также о просьбе прийти на стадион в белых майках. Их можно не надевать заранее, а взять с собой.

К слову, шествия для Рио - дело привычное: чего стоят их знаменитые на весь мир карнавалы! Еще больше фактов о Бразилии вы узнаете из программы «Картина мира». Смотрите видео!