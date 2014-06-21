Президент Международного союза современного пятиборья: Уверен, в 2015 году финал Кубка мира Беларусь проведет на высшем уровне

Новости Беларуси. Завершится юниорский чемпионат Европы по современному пятиборью в Минске 23 июня, но кое-какие итоги можно подвести уже сегодня. Глава Международного союза современно пятиборья Клаус Шорманн побывал в столице нашей страны и оценил не только отличный уровень проведения юниорских соревнований, но и готовность Беларуси к принятию турнира статусом выше. Речь о финале Кубка мира, который пройдет в Беларуси в 2015 году.

Однако на встрече представителей нашего НОК и Федерации пятиборья с главой союза обсуждалось не только настоящее сотрудничество, но и будущее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клаус Шорманн, президент Международного союза современного пятиборья:

Очень рад, что принял решение приехать в Беларусь. Я был приятно удивлен готовностью спортивных объектов в городе, да и вообще вашей страной, людьми, тем, как у вас любят спорт. Уверен, что в следующем году финал Кубка мира ваша страна проведет на высшем уровне.