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ЧМ-2014 по футболу. Аргентина обыграла Иран в дополнительное время - 1:0

21 июня 2014 18:34
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ЧМ-2014 по футболу. Матч второго круга группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете «F» между сборными Аргентины и Ирана завершился со счетом 1:0.

В первом тайме Аргентина смотрелась получше Ирана, создала несколько моментов, но распечатать ворота иранского голкипера Алиреза Хагиги так и не удалось. Месси ничем особым не отличился.

Почему все ждали решительных действий именно от Месси? Читайте здесь!

Во втором тайме возникло ощущение, что игра сборной Аргентины строится исключительно на импровизации лидеров. Никакой внятной тактической схемы у команды Алехандро Сабельи не просматривалось вовсе.

При этом очень здорово, экономно и рационально играли иранцы. В атаке многое начало получаться, но как бы не выглядела Аргентина - против нее так просто не попрешь.

К концу второго тайма иранцы сильно прижались к своей штрафной, но в основное время выстоять смогли. Однако на 91-ой минуте упустили из под контроля Месси.

Получив мяч перед чужой штрафной, Лионель один в один обыграл Резу Гооханнеяда и с коронной левой ноги обводящим ударом послал мяч в дальний угол. Гол - 1:0.

Матч начался в 19.00 по белорусскому времени 21 июня. 

За событиями чемпионата мира по футболу с 12 июня по 13 июля следите вместе с ctv.by!

# Чемпионат мира по футболу

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