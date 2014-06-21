ЧМ-2014 по футболу. Аргентина обыграла Иран в дополнительное время - 1:0

ЧМ-2014 по футболу. Матч второго круга группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете «F» между сборными Аргентины и Ирана завершился со счетом 1:0.

В первом тайме Аргентина смотрелась получше Ирана, создала несколько моментов, но распечатать ворота иранского голкипера Алиреза Хагиги так и не удалось. Месси ничем особым не отличился.

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Во втором тайме возникло ощущение, что игра сборной Аргентины строится исключительно на импровизации лидеров. Никакой внятной тактической схемы у команды Алехандро Сабельи не просматривалось вовсе.

При этом очень здорово, экономно и рационально играли иранцы. В атаке многое начало получаться, но как бы не выглядела Аргентина - против нее так просто не попрешь.

К концу второго тайма иранцы сильно прижались к своей штрафной, но в основное время выстоять смогли. Однако на 91-ой минуте упустили из под контроля Месси.

Получив мяч перед чужой штрафной, Лионель один в один обыграл Резу Гооханнеяда и с коронной левой ноги обводящим ударом послал мяч в дальний угол. Гол - 1:0.

Матч начался в 19.00 по белорусскому времени 21 июня.

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