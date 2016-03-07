Новости Беларуси. Гандболисты СКА продолжают бороться за выход из группы в Кубке ЕГФ. В случае, если бы подопечные Спартака Мироновича накануне уступили датскому «Бьеррингбро» на родной площадке, эта задача существенно усложнилась бы. К счастью, перед домашней публикой «армейцы» сумели отомстить сопернику за поражение недельной давности.

По окончании первого тайма табло отображало абсолютное равенство оппонентов – 13:13. Но после перерыва СКА прибавил и добился итогового успеха – 28:25.

В конце марта минскому клубу предстоит провести еще две встречи Кубка ЕГФ. В гостях против швейцарского «Винтертура» и против «Сен-Рафаэля» из Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Поцыкайлик, игрок ГК СКА (Минск):

Мы и в Дании могли победить, но сами отдали. Здесь мы бились до последнего, потому что нам эта победа, можно сказать, почти дает выход дальше. Будем биться также со швейцарцами – выйдем дальше из группы.

Алексей Хадкевич, игрок ГК СКА (Минск):

В игре были ошибки, но у всех ребят была 100-процентная самоотдача, все бились, сражались. В защите мы играли очень жестко, слаженно. Я думаю, к победе мы шли с самого начала. Не было мыслей, что мы проиграем. Все настраивались только на победу.