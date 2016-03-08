Пятикилометровый забег в честь красоты прошел 8 марта в Минске

Новости Беларуси. Забег в честь красоты прошел 8 марта в Минске. Тысячи представительниц прекрасного пола вышли на 5-километровую легкоатлетическую дистанцию. Дамы, хрупкие и красивые, продемонстрировали великолепную спортивную форму.

Кстати, медали получила каждая. Впрочем, как и цветы в подарок – прекрасной половине человечества на главный праздник весны. Но победителю все же особый приз – сертификат на три миллиона рублей.

Кстати, первой стала Нина Савина из Бобруйска. Она одолела 5-километровый отрезок за 19,5 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Савина, победительница легкоатлетического забега:

Знали, что этот пробег будет, готовились заранее, зарегистрировались. Все классно. С праздником всех, дорогие дамы.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы поздравляем всех женщин, минчанок, гостей столицы с этим прекрасным весенним теплым праздником, желаем всего самого наилучшего, исполнения желаний, мира, добра, благополучия нашим женщинам и их семьям.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы наши девушки, женщины были всегда такими цветущими, прекрасными. И, безусловно, вдохновляли мужчин на подвиги. А мы уже будем стараться.