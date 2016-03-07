Матч звезд чемпионата Беларуси по баскетболу прошел в Минске

Новости Беларуси. Матч звезд белорусского баскетбола превратил соперников в друзей и на один день окунул всех в атмосферу веселья и азарта. На площадке столичного Дворца спорта накануне собрались самые популярные участники отечественного чемпионата.

В компании лучших, разумеется, выступили и баскетболисты столичных «Цмоков». Хотя от баталий внутреннего первенства основа «драконов» пока освобождена, каждый участник как истинный профессионал нацеливался на победу.

Джастин Грей, игрок БК «Цмоки-Минск»:

Я всегда хочу выигрывать. Это мое первое правило. Но это в первую очередь веселье. Даже несмотря на то, что вчера мы сыграли тяжелый матч, сегодня мы снова готовы выходить на площадку.

Для «драконов», к слову, звездный уик-энд завершился неприятно. Их защитник Бранко Миркович получил повреждение и выбыл приблизительно на месяц.

В целом участники выдали яркую результативную дуэль, в которой условные чемпионы уступили команде будущих звезд – 114 на 121.

Эмбер Джонс, игрок БК «Цмоки-Минск»:

Я никогда не принимала участие в матче звезд. Я в восторге. Немного непривычно, что нам приходится играть против одноклубников, но я воспринимаю это как хорошую тренировку. А вообще здесь очень весело.

Кроме того, зрители смогли насладиться поединком мастеров детско-юношеской и непрофессиональной баскетбольной лиг, сражением звезд шоу-бизнеса, конкурсом дальнобойщиков и выступлением мастеров слем-данка. Баскетбольный праздник получился насыщенным и ярким, сообщили в программе «СТВ-Спорт».