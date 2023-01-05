Прямой эфир

Белорусские теннисистки успешно провели матчи в Аделаиде

05 января 2023 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Четвертьфинал в одиночке и полуфинал в паре. Белорусские теннисистки успешно провели матчи на турнире категории 500 в Аделаиде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские теннисистки успешно провели матчи в Аделаиде-1

В третий круг вышла Виктория Азаренко. Она достаточно уверенно сломила сопротивление китаянки Чжэн. В первом сете борьбы практически не наблюдалось. Наша спортсменка владела тотальным преимуществом, что и отобразилось на табло – 6:2. А вот во второй партии конкуренция уже была. Тем не менее Азаренко смогла дожать соперницу. Счет – 7:5.

Следующей ее оппоненткой будет представительница Чехии Линда Носкова. А вот Арина Соболенко и Лидия Морозова добрались уже до полуфинала парного разряда. Очередные визави мало что смогли противопоставить нашим девушкам. Их превосходство было подавляющим – 6:2, 6:2. Немного статистики: белорусский тандем выполнил 5 эйсов, реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов и выиграл 55 очков из 89 возможных.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Теннис # Чжэн Циньвэнь # Линда Носкова # Арина Соболенко # Лидия Морозова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» в выездном матче КХЛ
05 января 2023 11:23

Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» в выездном матче КХЛ

В чемпионате Беларуси по хоккею «Шахтёр» одолел «Неман»
04 января 2023 19:25

В чемпионате Беларуси по хоккею «Шахтёр» одолел «Неман»

Волейбольный «Строитель» проиграл «Югре» в российской Суперлиге
04 января 2023 19:25

Волейбольный «Строитель» проиграл «Югре» в российской Суперлиге