Белорусские теннисистки успешно провели матчи в Аделаиде

Четвертьфинал в одиночке и полуфинал в паре. Белорусские теннисистки успешно провели матчи на турнире категории 500 в Аделаиде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В третий круг вышла Виктория Азаренко. Она достаточно уверенно сломила сопротивление китаянки Чжэн. В первом сете борьбы практически не наблюдалось. Наша спортсменка владела тотальным преимуществом, что и отобразилось на табло – 6:2. А вот во второй партии конкуренция уже была. Тем не менее Азаренко смогла дожать соперницу. Счет – 7:5.

Следующей ее оппоненткой будет представительница Чехии Линда Носкова. А вот Арина Соболенко и Лидия Морозова добрались уже до полуфинала парного разряда. Очередные визави мало что смогли противопоставить нашим девушкам. Их превосходство было подавляющим – 6:2, 6:2. Немного статистики: белорусский тандем выполнил 5 эйсов, реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов и выиграл 55 очков из 89 возможных.