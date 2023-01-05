Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» в выездном матче КХЛ

Не самый результативный матч со множеством удалений. Но главное, что есть победа! «Динамо» обыграло «Адмирал» в выездном матче чемпионата КХЛ – 2:1, сообщили в программе СТВ-Спорт».

В первом периоде дружины в основном оборонялись. Ведь практически все время боксы для штрафников были не пусты. Численное превосходство, причем иногда даже двойное, имели то одни, то другие. Но забросить в итоге никто так и не смог. Обилие штрафов наблюдалось и во втором отрезке. Но с той разницей, что «Динамо» все же смогло открыт счет. Отличился Меркли. Но на старте третьего периода «Адмирал» сравнял цифры на табло. И все же последнее слово осталось за «Динамо». Забрасывает Мороз и приносит дружине вторую кряду викторию.