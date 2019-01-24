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Родители Якова Зенько: «Всё время надо идти вперед, не опускаться»

24 января 2019 14:06
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Новости Беларуси. 24 января на чемпионате Европы по фигурному катанию борьбу за медали начали мужчины, демонстрируя короткую программу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Родители Якова Зенько: «Всё время надо идти вперед, не опускаться»-1

Родители Якова Зенько: «Всё время надо идти вперед, не опускаться»-3

Свое выступление на суд жюри представил и белорус Яков Зенько, однако набранные баллы не позволили ему пробиться в произвольную программу.

Родители Якова Зенько: «Всё время надо идти вперед, не опускаться»-6

Татьяна и Александр Зенько, родители Якова Зенько:
Мы его, прежде всего, поздравили, что он молодец. Все-таки это немножко другой уровень, чем этап Гран-при. Что смог, то смог.

Все время надо идти вперед, не опускаться. Мы его все время поддерживаем.

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# Фигурное катание # Яков Зенько # Фотофакт

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