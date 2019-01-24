Родители Якова Зенько: «Всё время надо идти вперед, не опускаться»

Новости Беларуси. 24 января на чемпионате Европы по фигурному катанию борьбу за медали начали мужчины, демонстрируя короткую программу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Свое выступление на суд жюри представил и белорус Яков Зенько, однако набранные баллы не позволили ему пробиться в произвольную программу.

Татьяна и Александр Зенько, родители Якова Зенько:

Мы его, прежде всего, поздравили, что он молодец. Все-таки это немножко другой уровень, чем этап Гран-при. Что смог, то смог.

Все время надо идти вперед, не опускаться. Мы его все время поддерживаем.