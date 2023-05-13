Прямой эфир

Белорусы вышли в 1/2 финала на четвёртом этапе чемпионата России по пляжному волейболу

13 мая 2023 18:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Павел Петрушко и Александр Дедков вышли в полуфинал на четвертом этапе чемпионата России по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусы вышли в 1/2 финала на четвёртом этапе чемпионата России по пляжному волейболу-1

Сегодня, 13 мая, прошла стадия плей-офф, в 1/4 наши парни обыграли «Обнинск-2» со счетом 21:19, 21:16. Все полуфинальные матчи состоятся 14 мая. В этот же день пройдут и решающие поединки, в которых определятся победители и призеры соревнований. А также церемония награждения.  

# Волейбол # Павел Петрушко # Александр Дедков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волейбол. «Минск» дома обыграл «Гродно-93» во втором матче ЧБ
13 мая 2023 18:30

Волейбол. «Минск» дома обыграл «Гродно-93» во втором матче ЧБ

«Рост результатов, конкуренция и хорошие волейболисты». Ковальчук о финале турнира «Мяч над сеткой»
13 мая 2023 18:21

«Рост результатов, конкуренция и хорошие волейболисты». Ковальчук о финале турнира «Мяч над сеткой»

Глава ПСК: все силы и средства направлены на детей и массовый спорт
13 мая 2023 18:18

Глава ПСК: все силы и средства направлены на детей и массовый спорт