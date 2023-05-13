Белорусы вышли в 1/2 финала на четвёртом этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Павел Петрушко и Александр Дедков вышли в полуфинал на четвертом этапе чемпионата России по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 13 мая, прошла стадия плей-офф, в 1/4 наши парни обыграли «Обнинск-2» со счетом 21:19, 21:16. Все полуфинальные матчи состоятся 14 мая. В этот же день пройдут и решающие поединки, в которых определятся победители и призеры соревнований. А также церемония награждения.