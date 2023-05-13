Футбол. Результаты матчей восьмого тура ЧБ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу продолжается восьмой тур. Сегодня, 13 мая, в расписании два поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Энергетик-БГУ» на своем поле обыграл «Минск» – 1:0. Единственный мяч был забит на 79-й минуте. Отличился Тимур Мелекесцев. Сильнейшего выявили «Гомель» и лидер турнирной таблицы минское «Динамо» – 0:4 в пользу минчан.