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Футбол. Результаты матчей восьмого тура ЧБ

13 мая 2023 18:35
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу продолжается восьмой тур. Сегодня, 13 мая, в расписании два поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».    

Футбол. Результаты матчей восьмого тура ЧБ-1

«Энергетик-БГУ» на своем поле обыграл «Минск» – 1:0. Единственный мяч был забит на 79-й минуте. Отличился Тимур Мелекесцев. Сильнейшего выявили «Гомель» и лидер турнирной таблицы минское «Динамо» – 0:4 в пользу минчан. 

Футбол. Результаты матчей восьмого тура ЧБ-4

Расписание воскресных поединков на ваших экранах. В центральном матче дня встретятся ведущие команды чемпионата: БАТЭ примет «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 18:00.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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