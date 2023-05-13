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Ушла из жизни тренер национальной команды по лёгкой атлетике Татьяна Нарейко

13 мая 2023 18:36
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Новости Беларуси. Сегодня, 13 мая, ушла из жизни тренер национальной команды по легкой атлетике Татьяна Нарейко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Ушла из жизни тренер национальной команды по лёгкой атлетике Татьяна Нарейко-1

За свою блестящую карьеру она подготовила многих известных спортсменов, которые не раз становились предметом гордости страны и белорусских болельщиков. В их числе бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, вице-чемпион Европы и рекордсмен, прыгун в высоту Максим Недосеков. Теперь атлет продолжит спортивный путь без своего тренера. 

# Некролог # Татьяна Нарейко # Фотофакт

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