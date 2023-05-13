Ушла из жизни тренер национальной команды по лёгкой атлетике Татьяна Нарейко

За свою блестящую карьеру она подготовила многих известных спортсменов, которые не раз становились предметом гордости страны и белорусских болельщиков. В их числе бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, вице-чемпион Европы и рекордсмен, прыгун в высоту Максим Недосеков. Теперь атлет продолжит спортивный путь без своего тренера.