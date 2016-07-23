Новости Беларуси. Беларусь будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Такое решение был принято на заседании исполкома Белорусской федерации хоккея, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Как и в 2014 году, мировое первенство планируется провести в Минске на двух аренах. Сроки турнира – с 7 по 23 мая.

Существенным же отличием является то, что вся необходимая инфраструктура для проведения планетарного форума в белорусской столице уже есть, а предыдущий чемпионат мира закрепил за Беларусью имидж по-настоящему хоккейной страны, способной безукоризненно организовывать и проводить турниры самого высокого уровня.