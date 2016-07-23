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Американка Кендра Харрисон установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами, Алина Талай – 5-ая

23 июля 2016 17:49
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Новости Великобритании. Американка Кендра Харрисон установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами на очередном этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования проходили в Лондоне, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Дистанцию Харрисон преодолела за 12,20 секунды, на одну десятую улучшив прежнее достижение, принадлежавшее болгарке Йерданке Донковой и установленное 28 лет назад.

Любопытно, что Кендра Харрисон не выступит на Олимпиаде в Рио.

И дело вовсе не в допинге, а в том, что американка проиграла конкуренцию соперницам по сборной на чемпионате США.

Наша барьеристка Алина Талай также приняла участие в историческом забеге. Белоруска показала 5-ый результат. Ее время: 12,66 секунды.

# Легкая атлетика # Алина Талай

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