Американка Кендра Харрисон установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами, Алина Талай – 5-ая

Новости Великобритании. Американка Кендра Харрисон установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами на очередном этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования проходили в Лондоне, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Дистанцию Харрисон преодолела за 12,20 секунды, на одну десятую улучшив прежнее достижение, принадлежавшее болгарке Йерданке Донковой и установленное 28 лет назад.

Любопытно, что Кендра Харрисон не выступит на Олимпиаде в Рио.

И дело вовсе не в допинге, а в том, что американка проиграла конкуренцию соперницам по сборной на чемпионате США.

Наша барьеристка Алина Талай также приняла участие в историческом забеге. Белоруска показала 5-ый результат. Ее время: 12,66 секунды.