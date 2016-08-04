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Рио-2016. Вынесли телефоны, планшеты и одежду – номера спортсменов сборной Дании ограблены в Олимпийской деревне

04 августа 2016 08:32
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Новости Бразилии. Из номеров датских спортсменов украли телефоны, планшетные компьютеры и предметы одежды. О неприятном инциденте журналистам сообщил глава датской делегации на Олимпиаде-2016.

Мортен Родтвитт, глава датской делегации:
Серия ограблений произошла из-за многочисленных дополнительных сотрудников, которые были привлечены по нашей просьбе для устранения недостатков в здании.

По данным агентства AFP, с 18 июля датчане подали около 150 жалоб на проблемы в 36 номерах Олимпийской деревни, которые занимают представители делегации Дании.

Несколько дней назад кражи произошли в номерах австралийцев.

Сборную Австралии, которая ранее жаловалась на оголенные провода в жилом здании, эвакуировали из-за небольшого пожара. Когда спортсмены вернулись в свои номера, выяснилось, что украли ноутбук и несколько футболок.

Еще один ноутбук воры уронили, когда выносили, поэтому оставили его в коридоре.

Китти Чиллер, представитель делегации Австралии на Олимпийских Играх:
Я никого не обвиняю, но вокруг много людей без всякой аккредитации: рабочие, уборщики просто ходят вокруг.

Ранее представители белорусской делегации поделились первыми впечатлениями от пребывания в Рио.

И приятными их не назовешь. В апартаментах отсутствовала горячая вода, холодная подавалась с перебоями, не работала система канализации. Здесь подробнее.

# Олимпиада 2016 # Мортен Родтвитт # Китти Чиллер

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