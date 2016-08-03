Рио-2016. Белорусские спортсмены продолжают отправляться на Олимпиаду

Новости Беларуси. До Олимпийских игр в Рио остается всего два дня. Торжественная церемония открытия пройдет в ночь с пятницы на субботу по белорусскому времени. Белорусский десант постепенно отправляется в Бразилию. Четверг стал отправной точкой для Алины Талай и еще четырех атлетов: для дуэта синхронниц и дзюдоистов. Настроение у атлетов боевое. Впереди мечта всей их жизни.

Денис Кунцевич, старший тренер сборной Беларуси по дзюдо:

Чуть-чуть мандражируем, как и все, перед взлетом я имею в виду. Настроение хорошее, боевое.

Олимпийские игры для белорусов станут не только ареной спортивных баталий, но и дипломатическим помостом, ведь международные связи надо укреплять, дабы избежать различных неприятных ситуаций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Рыженков, первый вице-президент НОК Беларуси:

Если каждый выполнит свой самый лучший результат, если каждый поедет туда с пониманием, что это его главный старт последних четырех лет, а, может, и всей жизни, то мы будем с хорошими медалями хорошего достоинства.