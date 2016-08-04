Рио-2016. Белорусские батутисты готовятся к старту на Олимпиаде

Новости Беларуси. Белорусские батутисты выступят в Рио-Де-Женейро 12 и 13 августа. Сперва за награды поспорят дебютантка Игр Анна Горченок и Татьяна Петреня, для которой Бразилия станет четвертой по счету Олимпиадой. А затем настанет черед для еще одного дебютанта Владислава Гончарова. Сейчас ребята тренируются в спортивном комплексе « Стайки», а в Рио отправятся 6 августа.

Анна Горченок, призер чемпионата мира по прыжкам на батуте:

Ждем с нетерпением, пока уедем. Уже видели. Что многие атлеты там, уже готовятся непосредственно к стартам. Мы отшлифовываем свою программу в Стайках, утром-вечером проходим то, что будем показывать на Олимпийских играх. Ждем, чтобы окунуться в эту атмосферу, этот драйв, и начинать работать там.

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

Сейчас они оттачивают свое мастерство, то есть техника должна быть на высшем пилотаже. Каждая тренировка сейчас начеку. Они постепенно выходят на пик формы. Там у нас еще будет пять дней для подготовки, чтобы выйти на пик.

Тренерский штаб уверен в своих подопечных и считает, что Рио будет новым этапом беларусского батута. Уже запланированы поощрения для медалистов.

Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:

Мы очень рассчитываем все-таки на призовые места. Я не хочу говорить о том, что у нас будет четвертое место. Мы должны, особенно сейчас, в настоящее время, конечно, постараться привезти медали.

Глава белорусской гимнастики в подготовке наших спортсменов в следующем олимпийском цикле будет делать упор на медицину, психологию и и новые направления которые используют другие страны.