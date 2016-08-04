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Рио-2016. Ольга Мазуренок и Максим Нестеренко провели мастер-класс для будущих участников минского полумарафона

04 августа 2016 06:35
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Новости Беларуси. Белорусская бегунья Ольга Мазуренок на играх в Рио выступит 14 августа. Именно в этот день пройдет марафонский забег. Подготовка к главному старту четырехлетия идет в плановом режиме. Более того, Ольга вместе со своим партнером по команде, прыгуном тройным Максимом Нестеренко, нашла время, чтобы провести мастер-класс для будущих участников минского полумарафона.

Ольга Мазуренок, белорусская марафонка, участница Олимпийских игр-2016:
На самом деле вся работа, которая должна была, уже сделана. Остаются последние шаги к Олимпийским играм. Тренировочный процесс не настолько насыщен, как во время основной подготовки, поэтому я с удовольствием нашла время, чтобы познакомиться, побыть с командой, дать какие-то советы.

В Рио Ольга Мазуренок отправится через неделю. Для нашей спортсменки это первая Олимпиада и волнение, безусловно, присутствует. Но легкоатлетка отмечает, что при должном настрое она вполне может дать бой признанным стайерам, спортсменам Эфиопии и Кении.

А на прошедшей тренировке белоруска поделилась секретами подготовки к длинным беговым дисциплинам. Именно Ольга Мазуренок является триумфатором прошлогоднего минского полумарафона.

Ольга Мазуренок, белорусская марафонка, участница Олимпийских игр-2016:
Не переусердствовать. В зависимости от своей физической формы, все начинать постепенно, никуда не торопиться, ничего не делать через боль. И не сачковать. Чтобы подготовиться новичку к полумарафону и пробежать без каких-то курьезных и страшных ситуаций, нужно действительно готовиться, бегать и тренироваться.

# Ольга Мазурёнок # Минский полумарафон

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