Рио-2016. Белорусская делегация в шоке от санитарных условий в Олимпийской деревне

Новости Бразилии. До начала Олимпийских игр в Рио осталось всего 10 дней. Делегации НОКов стран-участниц, а также некоторые спортсмены уже прибыли в расположение олимпийской деревни, которая, мягко говоря, шокировала. НОК Беларуси:

В апартаментах отсутствует горячая вода, холодная подается с перебоями, не работает система канализации, нуждаются в уборке полы, стекла и лестничные пролеты.



Источник фото: НОК Беларуси / Вид из окна

Подтверждает данную информацию и стресс-тест, проведенный Олимпийским комитетом Австралии совместно с МОКом: австралийцы включили краны и системы слива в туалетах одновременно в комнатах на нескольких этажах, чтобы посмотреть, как поведет себя система. Китти Чиллер, глава делегации Австралии:

Система не выдержала нагрузки. Вода текла по стенам, был сильный запах газа из-за проблем с газовыми колонками в некоторых помещениях, произошло короткое замыкание в электропроводке.



Источник фото: НОК Беларуси / Туалет

Оргкомитет в Рио обещает сделать все необходимое в оставшиеся сроки, чтобы условия для проживания соответствовали всем санитарным требованиям. Официальное заявление Оргкомитета: Наш персонал будет трудиться 24 часа в сутки, пока проблемы не будут решены. К сожалению, мы ожидаем, что это займет еще несколько дней. Спортсмены, которые прибывают в деревню, и чье жилье еще не готово, будут размещаться в других апартаментах. Мы приносим извинения за неудобства, которые это может вызвать, и мы высоко ценим понимание национальных олимпийских комитетов в это время. И действительно какая-то работа идет: в полной готовности уже находится, например, столовая, а территория деревни ежедневно обрабатывается от комаров.



Источник фото: НОК Беларуси / Столовая

Сотрудники НОК Беларуси тем временем своими силами приводят в порядок апартаменты отечественной делегации. Представителями медицинской группы уже практически оборудован центр оказания помощи спортсменам, где будут во время Олимпиады работать наши профильные специалисты. Менеджеры НОК укомплектовывают помещения штаба.