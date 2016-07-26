Прямой эфир

Рио-2016. Белорусская делегация в шоке от санитарных условий в Олимпийской деревне

26 июля 2016 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. До начала Олимпийских игр в Рио осталось всего 10 дней. Делегации НОКов стран-участниц, а также некоторые спортсмены уже прибыли в расположение олимпийской деревни, которая, мягко говоря, шокировала.

НОК Беларуси:
В апартаментах отсутствует горячая вода, холодная подается с перебоями, не работает система канализации, нуждаются в уборке полы, стекла и лестничные пролеты.

Рио-2016. Белорусская делегация в шоке от санитарных условий в Олимпийской деревне -1


Источник фото: НОК Беларуси / Вид из окна 

Подтверждает данную информацию и стресс-тест, 

проведенный Олимпийским комитетом Австралии совместно с МОКом: австралийцы включили краны и системы слива в туалетах одновременно в комнатах на нескольких этажах, чтобы посмотреть, как поведет себя система.

Китти Чиллер, глава делегации Австралии:
Система не выдержала нагрузки. Вода текла по стенам, был сильный запах газа из-за проблем с газовыми колонками в некоторых помещениях, произошло короткое замыкание в электропроводке.

Рио-2016. Белорусская делегация в шоке от санитарных условий в Олимпийской деревне -4


Источник фото: НОК Беларуси / Туалет

Оргкомитет в Рио обещает сделать все необходимое в оставшиеся сроки, чтобы условия для проживания соответствовали всем санитарным требованиям.

Официальное заявление Оргкомитета:

Наш персонал будет трудиться 24 часа в сутки, пока проблемы не будут решены.

К сожалению, мы ожидаем, что это займет еще несколько дней. Спортсмены, которые прибывают в деревню, и чье жилье еще не готово, будут размещаться в других апартаментах. Мы приносим извинения за неудобства, которые это может вызвать, и мы высоко ценим понимание национальных олимпийских комитетов в это время.

И действительно какая-то работа идет: в полной готовности уже находится, например, столовая, а территория деревни ежедневно обрабатывается от комаров.

Рио-2016. Белорусская делегация в шоке от санитарных условий в Олимпийской деревне -7


Источник фото: НОК Беларуси / Столовая 

Сотрудники НОК Беларуси тем временем своими силами приводят в порядок апартаменты отечественной делегации.

Представителями медицинской группы уже практически оборудован центр оказания помощи спортсменам, где будут во время Олимпиады работать наши профильные специалисты. Менеджеры НОК укомплектовывают помещения штаба.

Рио-2016. Белорусская делегация в шоке от санитарных условий в Олимпийской деревне -10

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.

В ходе соревнований будет разыграно 306 комплектов наград. Беларусь представит команда из 123 спортсменов.

# Олимпиада 2016

Другие новости рубрики

Все новости
26 июля – День парашютиста: члены национальной сборной Республики Беларусь по парашютному спорту в программе «УТРО»
26 июля 2016 07:48

26 июля – День парашютиста: члены национальной сборной Республики Беларусь по парашютному спорту в программе «УТРО»

Белорусская команда военных лётчиков выступит на «Авиадартс-2016» в Рязани
26 июля 2016 07:32

Белорусская команда военных лётчиков выступит на «Авиадартс-2016» в Рязани

Главный тренер ФК БАТЭ: «Ирландский «Дандолк» – знакомый для нас соперник»
26 июля 2016 07:26

Главный тренер ФК БАТЭ: «Ирландский «Дандолк» – знакомый для нас соперник»