Рио-2016: Александра Герасименя выбыла из борьбы за медали на стометровке и другие результаты белорусских спортсменов

Новости Беларуси. Безмедальная засуха продолжается. Олимпийская сборная Беларуси по-прежнему лишь мечтает о бразильских пьедесталах. В очередной соревновательный день болельщики рассчитывали на чемпиона мира на шоссе Василия Кириенко и наших штангисток. Но все они разочаровали.

Представители велошоссейного спорта выясняли отношения под аккомпанемент дождя. Василий Кириенко в мужской гонке с раздельным стартом не сумел показать класс. Действующий чемпион мира в этом виде велошоссе уже на экваторе дистанции уступал лучшему времени минуту, а дальше на каждой из отметок отставание белоруса от графика победителя лишь увеличивалось.

В итоге на финише Кириенко показал лишь 16 время и 4 минуты проиграл победителю. А триумфатором стал олимпийский чемпион Пекина, швейцарец Фабиан Канчелара. Второй наш представитель в мужской гонке Константин Сивцов – 25-й.

В женской гонке нашей Алене Омелюсик немного не хватило, чтобы попасть в 10-ку сильнейших, она показала на дистанции 11-е время. А золото накануне своего 43-летия примерила легендарная американка Кристин Армстронг.

Медали были разыграны и в личном первенстве саблистов. Наш Александр Буйкевич начал выступление с 1/16-й финала. В первом раунде был повержен канадец Джозеф Полоссифакис. Счет 15:6 в пользу белоруса. А вот в 1/8 Александра ждал соперник куда более серьезный – олимпийский чемпион Лондона венгр Арон Шилаги. Первый период остался за белорусом, а вот во втором увереннее фехтовал соперник. Победа венгра со счетом 15:12. Александр Буйкевич покидает олимпийский турнир.

В вечерней программе основное внимание белорусских болельщиков были приковано к состязанию тяжелоатлеток. В весовой категории до 69 килограммов выступали сразу две наших спортсменки. Дарья Почобут и Анастасия Михаленко. Увы, молодые белоруски не совладали с нервами. Так, в рывке у Почобут была засчитана лишь одна попытка – 105 килограммов. А Михаленко и вовсе ни разу не подняла штангу и завершила таким образом борьбу.

В толчке Почобут справилась с весом 132 килограмма, что в сумме дало ей 237 килограммов и шестое итоговое место. У победительницы Сян Янмей из Китая поднятый вес составил 261 килограмм.

Белорусский гимнаст Андрей Лиховицкий вышел на олимпийский помост как финалист в многоборье. Медальных надежд с натурализованным россиянином не связывали. Вот и в квалификации он показал лишь 16-ый результат. А в финале выступил, в общем, в свою силу. Лиховицкий насобирал на 134 тысячных балла меньше, чем в квалификации, и занял итогове 18-е место. Побьеду праздновал японец Кохей Учимура.

В борьбу на водных дорожках Рио вступила Александра Герасименя. На Предварительном этапе на стометровке вольным стилем наша «золотая рыбка» заняла среди всех полуфиналистов 13-е место. Ее время – 54,25 секунды. В полуфинале этот результат улучшить не удалось. Белоруска проплыла на 0,09 с медленнее и борьбу за медали на этой дистанции прекратила. Возможно, повезет на дистанции 50 метров вольным.

Еще один белорус Никита Цмыг в плавании на 200 метров на спине барьер предварительного этапа не преодолел. Он показал последний результат в своем заплыве и завершает борьбу в этом виде.

Выступление на олимпийском турнире начал и наш боксер Дмитрий Асанов. Первый блин не вышел комом. В 1/16 финала Асанов в тяжелейшем поединке одолел представителя Доминиканской Республики Гектора Луиса Гарсию Мору. Это противостояние сложно отнести к разряду однозначных – бой был равным, однако два из трех судей встали на сторону белоруса. В 1/8 в воскресенье белорус встретится с представителем Монголии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».