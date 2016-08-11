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Очередная шокирующая травма в Рио: штанга вывернула наизнанку локоть армянского тяжелоатлета

11 августа 2016 13:25
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Новости Бразилии. Армянский тяжелоатлет Андраник Карапетян получил серьезную травму на Олимпиаде в Рио.

Выполняя толчок 195-килограммовой штанги, 20-летний спортсмен не справился со снарядом, и его левый локоть буквально вывернуло наизнанку. Карапетян с криком выронил штангу. Помост спортсмен покинул в сопровождении врачей. Степень тяжести травмы не уточняется.

Очередная шокирующая травма в Рио: штанга вывернула наизнанку локоть армянского тяжелоатлета -1

Отметим, армянский тяжелоатлет был одним из лидеров в весовой категории до 77 кг.


На фото: тяжелоатлет Андраник Карапетян

К несчастью, Игры в Рио не обходятся без травм.

В один из первых дней Олимпиады французский гимнаст Самир Аит Саид сломал ногу при приземлении после выполнения опорного прыжка. Прогнозы неутешительны (здесь подробнее).

Очередная шокирующая травма в Рио: штанга вывернула наизнанку локоть армянского тяжелоатлета -4


На фото: французский гимнаст Самир Аит Саид

Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влетен во время скоростной гонки не справилась с управлением и налетела на бордюр. Спортсменка получила тройной перелом позвоночника и сотрясение головного мозга (здесь подробнее).

# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Андраник Карапетян

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