Очередная шокирующая травма в Рио: штанга вывернула наизнанку локоть армянского тяжелоатлета
Новости Бразилии. Армянский тяжелоатлет Андраник Карапетян получил серьезную травму на Олимпиаде в Рио.
Выполняя толчок 195-килограммовой штанги, 20-летний спортсмен не справился со снарядом, и его левый локоть буквально вывернуло наизнанку. Карапетян с криком выронил штангу. Помост спортсмен покинул в сопровождении врачей. Степень тяжести травмы не уточняется.
Отметим, армянский тяжелоатлет был одним из лидеров в весовой категории до 77 кг.
На фото: тяжелоатлет Андраник Карапетян
К несчастью, Игры в Рио не обходятся без травм.
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