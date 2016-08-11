Очередная шокирующая травма в Рио: штанга вывернула наизнанку локоть армянского тяжелоатлета

Новости Бразилии. Армянский тяжелоатлет Андраник Карапетян получил серьезную травму на Олимпиаде в Рио.



Выполняя толчок 195-килограммовой штанги, 20-летний спортсмен не справился со снарядом, и его левый локоть буквально вывернуло наизнанку. Карапетян с криком выронил штангу. Помост спортсмен покинул в сопровождении врачей. Степень тяжести травмы не уточняется.

Отметим, армянский тяжелоатлет был одним из лидеров в весовой категории до 77 кг.





На фото: тяжелоатлет Андраник Карапетян

К несчастью, Игры в Рио не обходятся без травм. В один из первых дней Олимпиады французский гимнаст Самир Аит Саид сломал ногу при приземлении после выполнения опорного прыжка. Прогнозы неутешительны (здесь подробнее).



На фото: французский гимнаст Самир Аит Саид