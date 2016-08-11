Вооруженное ограбление в Рио: преступники напали на российского пловца Коротышкина

Новости Бразилии. Серебряного призера Олимпиады-2012 ограбили в Рио. На Евгения Коротышкина напали, когда он шел на обед. Подробности инцидента спортсмен рассказал на своей странице в социальной сети.



Евгений Коротышкин, российский пловец:

Всем привет... Этот пост не о спорте, а о том куда его занесло.

Сегодня по дороге в ресторан Astor на обед, в районе пляжа Ипанема, я был ограблен двоими не известными с оружием. Спешу сообщить, что со мной все хорошо. Разошлись полюбовно. Я им все из карманов взамен на захватывающую историю для потомства. Недорого.





Источник: instagram.com/ekorotyshkin/

Vladimirtyumin, комментарий под записью Евгения Коротышкина:

Неужели на земном шаре не нашлось более цивилизованной страны. Кругом бандиты.

Профессиональную карьеру пловец Коротышкин завершил в апреле 2015 года. Он является трехкратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде. В Рио спортсмен прибыл в составе российской сборной.

Накануне представители оргкомитета Игр сообщили, что принимают срочные меры по усилению безопасности.

Причиной тому послужил инцидент с автобусом, который перевозил журналистов и волонтеров, работающих на Олимпийских играх.

Он произошел после баскетбольного матча Беларусь – Бразилия. Транспорт с представителями СМИ атаковали по пути в главный пресс-центр Олимпийских игр. Среди пострадавших – белорусский журналист (здесь подробнее).